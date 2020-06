Je to absurdní, zní ze stále rozděleného Těšína

Most přes řeku Olši sice do Polska může přejít kdokoliv, v opačném směru od něj české úřady i od pondělka požadují lékařské potvrzení, jinak musí jít do karantény. Anebo může zvolit třetí možnost – nařízení jednoduše obejít a vrátit se zpátky oklikou přes Opolské vojvodství.

Setkání jen na mostě

Starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková (nez.) řekla, že místní lidé se na otevření hranic skutečně těšili. Informace z pátečního večera jim proto způsobila šok.

„Naše města skutečně tvoří jeden organický celek. Nejde jen o docházení za prací, ale o normální mezilidské vztahy, spousta rodin zůstala rozdělených. Je běžné, že na jedné straně řeky žijí rodiče a na druhé straně jejich děti,“ řekla starostka.

Zrovna v sobotu na mostě potkala ženu, jejíž rodina se těšila, že bude moci konečně navštívit těžce nemocného blízkého. „Když jsem jí říkala, že se od pondělka bohužel nic nezmění, měla slzy v očích,“ řekla starostka.

Vzhledem k panujícím omezením se lidé mohou potkávat jen na mostech, které obě města spojují. A to pod dohledem českých policistů, kteří hlídají, zda se na českou stranu vracejí jen ti, kteří můžou.

„Všichni chápeme situaci kolem koronaviru, nerozumíme ale tomu, že pro nás neplatí to co pro jiné části republiky,“ říká studentka Lucie Lendlová, která žije v Českém Těšíně, ale přes hranici je zvyklá chodit například do knihovny, protože studuje polštinu.

Spolu se svým přítelem Dominikem Fowarczným už před několika týdny vyvěšovali na českém břehu transparenty se vzkazem Polákům. Reagovali tak na podobné vzkazy, které na polské straně vystavil jejich společný známý Polák Stefan Mańka.

Všichni tři se na hranici potkali i o uplynulém víkendu a shodli se, že situace je naprosto absurdní.

Na hraničním mostě v Těšíně se v sobotu potkal Polák Stefan Mańka se svými českými přáteli Dominikem Folwarcznym a Lucií Lendlovou. Foto: Aleš Honus, Právo

„Na nedělní půlnoc jsme připravovali takovou malou oslavu na mostě, bohužel jsme se ale těšili marně,“ říká Mańka, který pracuje v Česku v organizaci Člověk na hranici, a to v budově nacházející se jen několik desítek metrů od hraniční čáry. Přesto musí mít lékařské potvrzení, protože trvalé bydliště má na druhém břehu řeky.

„Platnost potvrzení mám jen do pondělka. Tak nevím, jak to budu řešit, ale věřím, že tato situace už dlouho nemůže trvat. Je to neudržitelné,“ říká.

Krátká polská „okupace”

Tématu česko-polských vztahů se v posledních dnech věnovala i světová média. Americká zpravodajská televize CNN či britská BBC zaznamenaly kuriózní incident, kdy polští vojáci poblíž polské vesnice Pielg­rzymów měli bránit českým občanům v přístupu k místní kapli ležící asi 30 metrů v hloubi českého území.

„Okamžitě došlo k nápravě a případ byl vyřešen - i z české strany,” sdělilo v pátek CNN polské ministerstvo obrany, které prý v pátek přiznalo „krátkou okupaci” malé části České republiky. Ujistilo však, že šlo o nedopatření a nedorozumění.

Podle CNN polská armáda přiznala, že minulý měsíc nedopatřením narušila suverenitu České republiky a české ministerstvo zahraničí potvrdilo, že polští vojáci omylem překročili hranici a zaujali tam pozice.