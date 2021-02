Je jasné, že tam budu muset zůstat. Pendleři si shánějí bydlení v Německu

V posledních čtrnácti dnech se na hranici zpřísnily i policejní kontroly ze strany Němců. Hned na přechodu uprostřed silnice stála v sobotu jedna policejní hlídka a na parkovišti byly dvě dodávky. Pendleři stáli dlouhou frontu na test a čekání trvalo něco přes hodinu.

„V Pasově mám v pronájmu byt a dělám tam montáže, takže tam prostě budu muset zůstat, dokud to půjde. Bez peněz to nejde,“ uvedl Jan Komac z Vimperku.

Řadě Čechů, kteří mají v Německu práci, shání bydlení i jejich zaměstnavatelé. I tak budou muset zaplatit za nájem v některých případech až čtvrtinu svého platu. Nájemné se na měsíc pohybuje například v Pasově kolem tří až čtyř set euro (cca 7500 až 10 tisíc korun). Problém je, že poptávka je nyní velká a ubytovny i byty docházejí.

„Musím si udělat rychle test, zajet domů a vrátit se zpátky na firmu, abych to stihl do neděle a nemusel třeba do karantény. Je jasné, že v Německu budu muset zůstat. Přes týden to není problém, protože jako šofér bydlím v kamiónu, ale na víkend nám snad šéf sežene nějaké bydlení,“ přemítal Jan Hornát, který se jinak vracel domů do Čech dvakrát v týdnu.

Fackovaní z obou stran

Někteří se rozhodli, že zůstanou doma, dokud krize nepomine. „Pokud nepadnou výjimky, nezbude mi nic jiného než zůstat doma a čekat, jak se vyvine situace. Mám doma dvě malé děti a ženu,“ podotkl Jaroslav Chmelan.

Některým zaměstnancům budou prý německé firmy i nadále platit takzvaný kurzarbeit, což znamená asi osmdesát procent ze mzdy. „Nezbude nám nic jiného, než zůstat doma, ale i tak máme samozřejmě strach o práci, protože nikdo neví, jak dlouho to potrvá,“ podotkl Pavel Skalský, který pracuje v jedné z továren u Pasova.

Na covidový test stáli pendleři i v sobotu dopoledne na hraničním přechodu za Strážným poměrně dlouhou frontu. Foto: Pavel Orholz, Právo

„V současné situaci z toho, co víme, je zatím známé jenom rozhodnutí spolkového ministerstva vnitra. To znamená, že pokud lidé nepracují ve zdravotnictví, mohou odejet do Bavorska ještě během soboty, aniž by museli nastoupit do desetidenní karantény. Po pěti dnech je možné zkrátit tuto dobu negativním testem,“ vysvětlovala Právu v sobotu odpoledne Zuzana Vintrová z Asociace Pendlerů České republiky.

Doplnila, že pendleři jsou naštvaní především na rozhodnutí politiků o neprodloužení nouzového stavu. „Máme pocit, že pendleři jsou takzvaně fackováni z obou dvou stran. Tresty přicházejí z České i Německé republiky. Pendler je jakýmsi zajatcem v obou státech,“ zdůraznila Vintrová.

Bez karantény mohou do Saska jen zdravotníci či lidé pracující v zemědělství

Zpřísnění režimu na česko-německých hranicích, k němuž dojde v neděli, se výrazně dotkne také řady obyvatel Libereckého kraje. I pro ně platí, že do Saska budou moci jezdit pouze pendleři pracující ve zdravotnictví nebo lidé zaměstnaní v zemědělství. Ostatní musí do povinné dvoutýdenní karantény.

„Nově bude třeba při příjezdu do Saska mít negativní výsledek antigenního či PCR testu ne starší 48 hodin, s výjimkou dětí do 6 let věku. Dále je třeba se před vstupem do Německa registrovat v digitálním systému. Všichni přijíždějící musí do 14denní karantény, kterou nelze žádným způsobem zkrátit,“ shrnula nová opatření mluvčí libereckého kraje Andrea Fulková.

Výjimku z karantény mají pouze profesionální řidiči přepravující zboží, lidé pracující ve zdravotnictví, pečovatelských službách anebo v zemědělství, kde pečují o zvířata. Tito pracovníci mají povinnost předkládat test každý den.

I proto se nyní na severu Čech rozšiřuje provozní doba testovacího místa v příhraničním městě Hrádek nad Nisou.

„Společnost, která zajišťuje antigenní odběry, zareagovala na nastalou situaci a je připravena rozšířit čas odběrů v Hrádku nad Nisou nejen v pracovním týdnu, ale i o víkendu,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Na odběr je stále nutné se rezervovat online prostřednictvím systému Reservanto.

Antigenní test je zdarma pro všechny pojištěnce v České republice, ovšem pouze za předpokladu, že od předchozího antigenního testu uplynuly minimálně tři dny. Cena antigenního testu pro klienty nesplňující tuto podmínku je zde 350 korun.