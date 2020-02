Je doma máma? Ptá se Tomáš Klus jako sexuální predátor

Videoklipu k ní vévodí Klusův originální tanec predátora. Autorem choreografie je pak Marek Zelinka, vítěz StarDance z roku 2015.

Poťouchlá náhoda

Vít Klusák umělecké spojení s Klusem považuje za dílo poťouchlé náhody: „Na jedné akci byl zasedací pořádek podle jmen na židlích a ty papíry Klus a Klusák dal kdosi naschvál vedle sebe. Tak jsme se dali do řeči a Tomáš se ptal, kdy už bude venku film V síti. A já mu povídám, v únoru. A nechceš k tomu napsat písničku? Tomáš pak záhy viděl film a na dva dny se zavřel do studia. Po těch dvou dnech mi přilétla zpráva: Sorry, zkoušel jsem všechno možný, ale zatím nic použitelného… Ale za pár hodin přišlo: No, vlastně jsem něco napsal, ale skončilo to v koši. Ale jsi taky šílenec, tak ti to pošlu.”

Tomáš Klus v klipu ke své nové písničce Je doma máma? Složil ji pro film V síti, který půjde za pár dnů do kin. Foto: Adam Hříbal, Hypermarket Film

Tomáš Klus spolupráci hodnotí jako přijetí vhozené rukavice, protože si Klusákovy práce nesmírně váží: „Následný postup, kdy nás pozval na projekci, která mě se ženou úplně rozsekala, pak na oběd, kde nám ukázal jeden z profilů, zprávy a žádosti “Pavouků”; mě vyprovokoval k tomu, že jsem rovnou z oběda, se zvednutým žaludkem, vyrazil do studia a pod vlivem napsal píseň Je doma máma?“

Nadšení doma? Nepřišlo

Přiznává, že doma s novinkou nejdříve nadšení nevzbudil: „Když jsem ji pustil doma, chvíli to smrdělo rozvodem, neboť jsem šel po Vítově vzoru na dřeň a zvolil nepříjemný pohled z první osoby, protože myslím, že je na šokující téma nutné upozornit šokantně. Jsme totiž, jak se říká, dnes už zvyklí na ledasco.”

Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydaly na sociální sítě, aby prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Na snímku s režisérem Vítem Klusákem. Foto: Aerofilms

Oba si od videoklipu slibují, že k tématu ohrožení dospívajících na internetu přivede i ty, kterých se téma bezprostředně týká.

JE DOMA MÁMA? Text a hudba: Tomáš Klus

Je doma máma?

Nebo ti můžu zavolat

Jen mezi náma

Zůstane tajemství bitů

Vstaň ukaž se mi

S tím tělem můžeš na mola

Stékám si po dlaních k zemi

Bez molekul citu

Beru si do slizkejch pracek

Špinavý nádobí

Čum na mě než budeš zvracet

Nechtěj mě nazlobit

Ukaž mi andělské chmýří

Než opadá ti časem

Svlékni se víš kam tím mířím

Svym čertím ocasem

Uvízlas v síti

A teď mi svítíš do špeluňky

Všechny tvé buňky

Mnou tmavnou

Roste tvá zvědavost

A pavouk nemá dost

To jediné co mu dělá dobře

Je call

Je doma máma?

Přišel jsem z práce a mám chuť

Až budeš sama

Nech se mnou chytit

Pošli mi více

Netrap mě prosím

Hleď na můj svícen

Mlč o tom kdo jsi

Co je to za stavy

Nejde mi to zastavit

Nechci tě celou

Jen ne bez hlavy

Být tvoji celou

Mě začíná bavit

Dolů s tím županem

Nebo tě prásknu

Miluju u pannen

Potírat lásku

Uvízlas v síti

A teď mi svítíš do špeluňky

Všechny tvý buňky

Mnou tmavnou

roste tvá zvědavost

A pavouk nemá dost

To jediné co mi udělá dobře

Je call

Je doma máma?!

Anketa Líbí se vám nová písnička Tomáše Kluse? Ano 16.2 % Ne, ale chápu, proč ji složil 27.8 % Nelíbí 56 % Celkem hlasovalo 1232 čtenářů.