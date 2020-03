Jaro přineslo ochlazení, meteorologové čekají mrazivé noci

V druhé polovině týdne se mírně oteplí, bude kolem deseti stupňů. Celkově bude období od 23. března do 19. dubna teplotně průměrné až podprůměrné. Množství srážek nevybočí z průměrných hodnot typických pro toto období roku.

Relativně nejteplejší by měl být poslední týden období, tedy od 13. do 19. dubna, kdy by se nejvyšší denní teploty měly v průměru pohybovat kolem 13 stupňů.