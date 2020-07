Jako u fastfoodu: vnitro představilo možnosti voleb z karantény

Jako u drive-in fastfoodu by podle vnitra mohly vypadat volby v karanténě. Foto: Profimedia.cz

Jako u drive-in fastfoodu by podle vnitra mohly vypadat volby v karanténě. Foto: Profimedia.cz

Jako u drive-in fastfoodu by podle vnitra mohly vypadat volby v karanténě. Foto: Profimedia.cz

Ministerstvo vnitra připravilo čtyři alternativy pro možnost hlasování z karantény při říjnových volbách do krajů a Senátu. To, že by kvůli nařízené karanténě v rámci opatření proti šíření koronaviru nemohly volit desítky nebo i stovky lidí, kritizuje opozice i Senát.