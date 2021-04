Jak to bude s respirátory v létě? Venku většinou ne, vevnitř ano, řekl Arenberger

„Obávám se, že ve vnitřních prostorách si budeme muset zvyknout na to, že roušky nebo respirátory budou zřejmě našimi průvodci,“ řekl.

A připustil, že ani léto nebude výjimkou. Kromě vnitřních prostor by měl však podobný režim platit i nadále venku, kde by ale nově mohly postačit roušky místo respirátorů.

Následovat by navíc mohly i další výjimky. „Chceme probrat s epidemiology, aby se roušky venku nosily jen v rizikových situacích,“ naznačil Arenberger. Jako příklad uvedl shromáždění větší skupiny lidí.

Dále pak také připomněl, že podobná opatření loni v létě platila také v Německu, kde nastoupila druhá vlna na podzim později a v menší míře. „Do obchodu vás nepustili bez roušky, ani do uzavřených prostor nákupních center. Brali to jako naprostou samozřejmost. Němci jsou důslední, (...), i když sleduji, že už i oni začínají být rebelové v tom, že by se něco třeba nemuselo dodržovat,“ dodal.