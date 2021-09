Jak si Češi pamatují útok na Dvojčata: Co to je za debilní film, ptala se Holubová

„Myslela jsem si, že to je film, že to není pravda,” vzpomíná na dvacet let staré události žena z Prahy.

Podobně si události vybavuje i česká herečka Eva Holubová.

„Šla jsem do videopůjčovny, vyměnit nějaké videokazety. V televizi tam šly záběry, jak nabourala letadla do dvojčat a já jsem si říkala: 'Co to zase natočili za debilní film?'” popisuje.

Osobnosti českého šoubyznysu vzpomínají na 11. září 2001 Video: Novinky

„A paní, co v té videopůjčovně pracovala, řekla: 'Paní Holubová, to ale není film, to je pravda,'” dodává herečka.

„My jsme si mysleli, že je konec světa,” vzpomíná spisovatelka Bára Nesvadbová.

Bratr herce Hanáka bydlí jen kousek od místa

Živě si na události vzpomíná také herec Tomáš Hanák, jehož bratr bydlí na Manhattanu, jen kousek od místa, kde k útokům došlo.

„Volal, že se stalo něco pekelného. Protože oni bydlí opravdu kousek od těch Dvojčat, takže tlaková vlna, děti měly problémy, stres, dlouhodobé léčení,“ říká Hanák.

Další z dotázaných vzpomíná, že v době střetu prvního letadla se severní věží Světového obchodního centra zrovna vyučoval cizí jazyky.