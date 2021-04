Jak se ukládá radioaktivní odpad? Podívali jsme se do největšího úložiště v Česku

Odpad se skladuje ve formě sudů o objemu 216 litrů. Takových do úložiště Richard ročně přijede asi 400. „Většinou se používá technologie sud v sudu. To znamená, že odpad je uložen do stolitrového sudu, zabetonován a následně uložen do většího sudu,“ popisuje Máčelová. Beton vyplňující prostor mezi sudy slouží k odstínění radioaktivity i jako mechanická stabilita celého obalu.