Jágrová končí v čele pražské hygieny

Zdenka Jágrová končí jako hlavní pražská hygienička, odchází do důchodu. Novou ředitelkou pražské hygienické stanice by měla být Zdeňka Shumová, která by měla nastoupit po dokončení nutných administrativních úkonů, řekla na čtvrtečním jednání pražského zastupitelstva Jágrová. Shumová by měla nastoupit od 1. ledna, ministerstvo zdravotnictví zatím výběr oficiálně nepotvrdilo.