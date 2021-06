Jacques pomáhá Sommerové

Jako asistentku ji zaměstnala nová poslankyně Olga Sommerová. Scenáristka minulý týden usedla do lavic dolní komory po odchodu Dominika Feriho (TOP 09). Ten se vzdal mandátu kvůli svým údajným sexuálním skandálům.

Asistent poslance bere 50 500 korun před zdaněním, v případě vyššího počtu asistentů se částka dělí. Jacques před jedenácti lety neúspěšně kandidovala do EP.

Nechtěně se do povědomí zapsala krátce před volbami svými slovy o biomase v pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím! Jako poslankyně Strany zelených nebyla schopna odpovědět na otázku, co to biomasa je.