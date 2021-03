Ivermektin pro praktiky má v rukou SÚKL

To v praxi znamená, že ivermektin mají podávat pouze v nemocnicích. Ministerstvo nicméně nemá povinnost se tímto názorem řídit. „Dosavadní poznání ukazuje na relativně dobrý bezpečnostní profil ivermektinu,“ podotkla mluvčí ústavu Karolína Brunclíková.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) není důvod, aby lék nebyl praktikům poskytnut. „Pan ministr o tom jedná se SÚKL a doufejme, že to brzy dojedná, protože zájem o ten lék mezi občany je velký,“ uvedl v pátek na tiskové konferenci. Podle něj jde o souboj mezi odborníky.

Dodal, že resort musí zavedení ivermektinu vyřešit po odborné stránce. „Chceme k našim lidem dostat všechny léky, které jim pomůžou, a dělám pro to naprosto všechno,“ řekl.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka ministerstvo tento týden vyzval, aby v případě, že budou ivermektin chtít poslat praktikům, urychleně vypracovali metodické pokyny, aby doktoři věděli, jakým skupinám mohou lék podávat a v jaké dávce. To by měl vládní resort učinit do poloviny března.