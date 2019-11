Inženýrka s tetováním v arabštině. Kdo je nová předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová

Poté, co byla Pekarová Adamová v neděli zvolená novou šéfkou strany a v šatech odhalila jedno ze svých tetování, na sociálních sítích se spustila diskuze o tom, proč má na levé paži nápis v arabštině.

„Jsou to jména mojí rodiny. Když jsem se rozhodla, že se nechám poprvé tetovat, byla jsem jako dobrovolnice v dětském domově v Maroku. To písmo se mi vizuálně líbí,“ řekla Novinkám.

Tetování už má deset let. „Už ho mám tak dlouho a ve společnosti je taková tolerance k tetování, že by to snad nikoho nemělo pohoršovat,“ dodala nová předsedkyně TOP 09.

Kromě Maroka byla jako dobrovolnice v dětských domovech v Arménii a pracovala s postiženými lidmi v Srbsku. V Česku spoluorganizuje dětské tábory a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Podle jejích slov ji ovlivnilo to, že se její bratr narodil s handicapem. „Určitě to ovlivnilo i mé dospívání, hodnoty a uvědomění si, co je skutečně v životě důležité,“ řekla před časem Blesku.

V TOP 09 je deset let

Pekarová Adamová vstoupila do TOP 09 v roce 2009. „Strašně mě tehdy štvala arogantní a populistická politika vlády sociální demokracie. Přijde mi neuvěřitelné, že z dnešního pohledu to tenkrát vlastně nebylo tak strašné, jako je to dneska,“ řekla v neděli v kandidátském projevu.

V politice se začala angažovat v roce 2010, kdy byla v komunálních volbách zvolena do zastupitelstva Prahy 8. Do Sněmovny se dostala ve volbách v roce 2013.

Říká, že ve vysoké politice může být díky svému manželovi Tomáši Pekarovi, který ji podporuje. „Poznal jsem ji, když už byla politička. Věděl jsem, do čeho jdu. Musel jsem si zvyknout na dvě věci, že je mediálně exponovaná a že se občas musíme podřídit té práci, že je málo času,“ vyprávěl před časem Novinkám Pekara, který je původem ze Slovenska.

Adamová se narodila 2. října 1984 v Litomyšli, po absolvování gymnázia se v roce 2005 odstěhovala do Prahy. Na Karlově univerzitě vystudovala bakalářský obor Andragogika a personální řízení. Titul inženýr získala na Českém vysokém učení technickém v oboru Ekonomie a management v průmyslu. Ráda sportuje, baví ji zejména běh.

Mladá politička má ambice vrátit TOP 09 do vlády. „Jsem připravena TOP 09 vést do příštích parlamentních voleb a přivést ji znovu do vlády. Neříkám, že budeme určující síla v ní, ale měli bychom se znovu pokusit prosadit náš program,“ uvedla v rozhovoru pro Právo.

Důležité podle ní je dostat Českou republiku do eurozóny, zkvalitnit vzdělávání, zařídit dostupnější bydlení a zlepšit sociální systém.

Zakladatel strany Kalousek se snažil Pekarovou Adamovou přesvědčit ke kandidatuře na předsedkyni před dvěma lety, tehdy to ale odmítla. Letos Kalousek podpořil jejího protikandidáta Tomáše Czernina. Poté, co vyhrála Pekarová Adamová, bylo na Kalouskovi vidět rozčarování.