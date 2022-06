Invalidé třetího stupně budou mít ve veřejné dopravě, vyjma MHD, slevu 50 procent

Studenti a žáci do 26 let a senioři nad 65 let mají v současné době slevu 50 procent ve vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech i v městské hromadné dopravě zajíždějící za hranice města. Ve vlacích platí na jízdenky do druhé třídy. Dříve měli nárok na slevu 75 procent, vláda Petra Fialy (ODS) ji od dubna snížila o čtvrtinu.