InterContinental se nestal památkou

S rozhodnutím nesouhlasí přední teoretik a historik architektury Rostislav Švácha. „Jsem samozřejmě naštvaný, InterContinental je nejvýznamnější stavbou ve stylu skutečného brutalismu v českých zemích, to památka být musí,“ reagoval na dotaz Práva. Jinou brutalistickou stavbu – Transgas – vlastník nedávno zbořil. InterContinental chtějí jeho majitelé (miliardáři Oldřich Šlemr, Eduard Kučera a Pavel Baudiš) rekonstruovat, ale také doplnit o novostavbu Brand Store na náměstí Miloše Formana.

Starosta Petr Hejma (My, co tady žijeme, STAN) řekl, že se mu stavba líbí stejně jako plán miliardářů investovat do prostoru tři čtvrtě miliardy korun.