Infektoložka: Epidemie opičích neštovic nehrozí

Proč prodělání planých neštovic nechrání před opičí variantou?

Příbuznost mezi planými a opičími neštovicemi je nula. Jsou to zcela odlišné nemoci, jen se stejně jmenují, protože mají podobné kožní projevy. Přesněji původci těchto onemocnění jsou úplně jiní.

U planých neštovic je to oparový virus, běžné dětské onemocnění. U opičích neštovic je to virus, který je téměř shodný s virem pravých neštovic, které už se nevyskytují. V 70. letech minulého století byly vymýceny. Tyto zvířecí typy ale přežívají ve zvířecím rezervoáru.

Znamená to, že opičí neštovice mohou být nebezpečnější?

Mohou mít vážnější projevy. Popsaných případů ale v populaci zatím není mnoho, jsou to asi stovky, možná že v některých státech Afriky je jich víc. To přesně nevíme. Důležité je, že u některých typů se uvádí možná smrtnost až 10 procent, u tohoto západoafrického viru se udává asi jedno procento.

Je to přísně izolační diagnóza, a pokud by došlo k masivnímu rozšíření, museli bychom nakažené izolovat. Ale masivní rozšíření nepředpokládáme.

Podobně mluví i vědci v zahraničí. Epidemie jako u covidu podle vás tedy nehrozí?

Myslím, že nehrozí. Přenos není tak snadný a není na takovou vzdálenost, jako je u běžných respiračních virů, třeba u covidu. Určitě to ale nelze bagatelizovat a je potřeba tomu věnovat pozornost. Nicméně pokud je těch ohnisek několik, je snahou, aby zase vyhasla a neštovice se dál nešířily. Přirozený výskyt u nás ani v Evropě není.

Většina současných případů opičích neštovic souvisí s intimním kontaktem. Může se přenášet i kapénkami?

To ale nesouvisí se sexuálním přenosem. Virus je maximálně vylučován kožními projevy, puchýři, ve kterých je velké množství viru. Tato oblast je nejinfekčnější. Vylučuje se i kapénkami, to je pravda, nikoliv ale na velikou vzdálenost. Může se vylučovat i jinými tělními tekutinami. To, že se popisuje, že došlo k nákaze v některých klubech, neznamená, že se přenesla sexuální cestou, ale že došlo k přenosu velmi blízkým dotykem mezi osobami.

Jaké je tedy případné riziko, že by se člověk nakazil neštovicemi třeba v hromadné dopravě?

To samozřejmě nemůžeme vyloučit, kdyby tam byl člověk, který by měl na kůži nějaké projevy a byl infekční. Jak jsem říkala, virus se vylučuje i z dýchacích cest, ale zase si nepředstavujme, že dotyčný nakazí všechny lidi v daném dopravním prostředku. To opravdu ne.

Dají se opičí neštovice nějak léčit?

Univerzální lék neexistuje. Jsou snahy o přípravu virostatika, možná se někde zkušebně či experimentálně používá. V České republice ale zatím žádný takový přípravek, a myslím ani jinde ve světě, není. Zatím se léčí příznaky. Projevy na kůži procházejí určitými stadii. Od skvrny přes vyvýšeninu, puchýř až po krustu, která se pak odloučí a odhojí. To samozřejmě trvá několik dnů, spíše týdnů, než se to všechno vyhojí.

Očkování proti pravým neštovicím skončilo v roce 1980. Může ještě někoho chránit?

Je to víc než 40 let po očkování, takže se nemůžeme spoléhat na to, že očkovaní mají ochranu. Tak to s největší pravděpodobností není. Ti, kteří očkovaní nebyli, chráněni nejsou vůbec. Pokud by se nákaza nějak plošněji rozšiřovala – přestože si myslíme, že k tomu nedojde –, tak by se asi zvažovalo, zda nepřistoupit k očkování.

Tehdy se ale mnozí potýkali se silnými nežádoucími reakcemi.

Byla to živá očkovací látka. Ale ano, je pravda, že toto očkování provázely komplikace jako třeba horečnaté stavy nebo záněty v oblastech vpichu.

První podezřelý případ neštovic jste u vás v nemocnici o víkendu vyloučili. Zaznamenali jste další?