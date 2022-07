Infektolog: Lidé už chtějí na covid zapomenout

Poslední týden evidují laboratoře denně jeden až dva tisíce nově nakažených. Vývoj napovídá, že přišla další vlna. Jak vážný problém to může být?

Nic překvapivého to není. To, co vidíme v Česku, bylo už před několika týdny vidět v některých evropských státech. Vždycky máme trochu zpoždění, což je dobře. Aspoň víme, co se bude dít, a můžeme se připravit. Proti tomu působí, že je horko, lidé se hodně zdržují venku a nejsou uzavřeni ve stísněných prostorách, jak to bývá od podzimu do jara. To nám teď nahrává a tlumí průběh současné vlny BA.4 a BA.5.

Překvapilo vás, že se virus takto rychle šíří i v létě?

Ne, viděli jsme to i v minulých letech. Virus se vyskytoval i v tropických nebo subtropických oblastech. Třeba v Indii nebo jižní Africe. Není to tak, že by se v teplém počasí nešířil.

Nicméně je to respirační virus a podmínky jsou pro něj od podzimu do jara příhodnější. Je otázka, do jaké míry je to teplotou nebo vlhkostí vzduchu. Myslím si, že hlavním faktorem je chování populace. V zimě zůstáváme mnohem déle v uzavřených prostorech, nevětrá se tolik, kolektivy ve školách jsou víc pohromadě. To usnadňuje šíření.

Máme teď zpozornět a nějak se chránit?

Zní to jako banální doporučení, ale v první řade je potřeba snažit se být co nejzdravější. Využijme léto k pohybu, dejme se před podzimem do kupy. Mnohem hůř stonají lidé, kteří jsou obézní, mají vysoký krevní tlak, cukrovku nebo nemocný kardiovaskulární systém. To často vede k těžkému průběhu, což lze ovlivnit životním stylem.

Z hlediska infekce se virus stále šíří vzduchem a nákaza vyžaduje blízký kontakt. Dál je proto vhodné vyhýbat se místům s vysokou koncentrací lidí. I s omikronem končí lidé v nemocnicích.

Lidé už covid zlehčují, ale zdravotníci nezapomněli na kolony sanitek dusících se pacientů

A zdá se, že poslední dobou o něco častěji. Jaká je teď situace v nemocnicích?

Vždycky to má skluz. S vlnou případů se s odstupem deseti až čtrnácti dnů zvyšují i počty hospitalizovaných. Stále se říká, že omikron probíhá mírněji. To je sice pravda a přispívá tomu i to, že jsme po očkování nebo prodělání nákazy vůči koronavirům odolnější a imunita zareaguje lépe a rychleji i na novou infekci.

Na druhou stranu jsme viděli, že na omikron se dá i umřít. Zejména pokud někdo nebyl vůbec očkován nebo neprodělal onemocnění a je v rizikové skupině.

Pozorujete, že by nové subvarianty působily vážnější průběh nemoci? Jedna studie z Tokijské univerzity naznačuje, že BA.4 nebo BA.5 jsou bližší deltě a obsahují mutace, které by mohly víc napadat plíce, což u omikronu nebylo.

Tato informace je spíš výjimečná. Většina zpráv ze světa to neříká. Zatím všichni, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), referují na základě informací z Jihoafrické republiky, kde se subvarianty objevily nejdřív. I zprávy ze západní Evropy ukazují, že je zásadní vyšší nakažlivost, nikoliv horší průběh. Zatím se zdá, že nové podvarianty nejsou dramaticky jiné z hlediska závažnosti průběhu. Všechno se ale může vyvíjet a je možné, že se na podzim objeví něco jiného.

Vyzýváme i ty, kteří se neočkovali vůbec, aby to zvážili. Vím, že házím hrách na zeď, ale přesto to musím říct.

Dá se tedy spoléhat na imunitu po nedávno prodělaném covidu nebo očkování?

Všichni si už zvykli, že se mohou nakazit znova. Předchozí onemocnění před opakovanou nákazou nechrání a může k ní docházet relativně brzo. Dřív jsme říkali, že u předchozích variant je to do půl roku nemožné. Teď mohou být i případy, kdy se nákaza zopakuje po třech čtyřech měsících. Druhá věc je účinnost očkovacích látek, které chrání méně před nákazou, ale stále výborně před závažným průběhem.

Trošku se bojím, že všichni teď chtějí zapomenout, že něco bylo.

Stále platí, že nejvhodnější doba k přeočkování nebo naočkování je mezi srpnem a říjnem?

Očkování má největší ochranu čtyři až šest měsíců po podání dávky. Největší riziko bude někdy od října do února, takže logicky září je ideální doba pro posilující sezonní dávku. Tak jako u chřipky. Pořád ještě vyzýváme i ty, kteří se neočkovali vůbec, aby to zvážili, zejména pokud jsou ve vyšším věku a mají přidružené choroby. Aby to stihli, tak si mohou dát dvě dávky už teď, nebo postupně, aby zkrátka měli dvě dávky před sezonou. Vím, že házím hrách na zeď, ale přesto to musím říct.

Myslíte, že se lidé ještě nechají přesvědčit k přeočkování?

Trošku se bojím, že všichni teď chtějí zapomenout, že něco bylo. Dokonce je módou to zlehčovat a říkat, že vlastně skoro žádný covid nebyl a zbytečně jsme byli v lockdownech a omezovali nám život.

My zdravotníci takové zlehčování neseme těžce. Denně jsme viděli kolony sanitek, které nám vozily desítky dusících se pacientů, kteří nemohli popadnout dech. Mnoho lidí prošlo peklem, nestonali vůbec lehce. Přes 40 tisíc lidí zemřelo, to nejsou zanedbatelná čísla.

Bojím se, že v rámci zpochybňování a dojmu, že všeho už bylo dost, si pro podzimní dávku nebudou chtít přijít ani ti, kteří by z ní jednoznačně měli užitek – senioři a lidé s oslabenou imunitou nebo s přidruženými chorobami. Covid je ve srovnání s chřipkou stále mnohem závažnější infekce.