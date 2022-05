Infektolog: Na opičí neštovice máme léky i vakcíny, to u covidu nebylo

Určitě se to nedá srovnávat s covidem, ale měli bychom být opatrní a situaci sledovat. V následujících dvou třech týdnech uvidíme, jak se bude infekce dál šířit. Pokud se podaří dostat všechny nakažené k lékaři, izolovat je a omezit další kontakty, můžeme to zvládnout.

Pokud si lidé řeknou, že mají jen mírně probíhající onemocnění, a nebudou to řešit, bude se infekce dál šířit. Jestli se infekce dostane od sexuálních kontaktů dál do běžné populace, může nás potrápit.

PŘEHLEDNĚ: Co jsou opičí neštovice a jak jsou nebezpečné

Je možné, že nakažení, aniž by si toho byli vědomi, měli mírné chřipkovité příznaky a pár puchýřků na sliznici nebo kůži. Neměli podezření na významnou infekci a nevědomky ji mohli šířit dál. Proto těch hotspotů může být víc. Ti, kteří měli kontakt s nakaženým nebo mají celkové příznaky, zvětšené uzliny a nějaké slizniční kožní léze, by proto měli vyhledat lékaře a být v izolaci.

Pokud se infekce dostane od sexuálních kontaktů do běžné populace, může nás potrápit

Sice se to projevuje jako chřipka, ale důležité a odlišující jsou právě slizniční léze, puchýřky. Nemusí jich být mnoho, ale mohou se objevit. To by mělo pacienta vést k lékaři. Nemyslím si, že můžeme v současnosti dělat něco jiného než pa­cienta vidět, vyšetřit a izolovat.