Infekčních lůžek je málo, podle odborníků by se jich hodil dvojnásobek

Za optimální hranici SIL nyní považuje 15 izolačních lůžek na 100 000 lidí, tedy celkem 1500. Podle Kümpela by se ale v ČR zaplnilo i 2000 míst. Přibývá totiž třeba případů, kdy lidé nereagují na léky, mohou být infekční a měli by být izolováni od ostatních pacientů.

Lůžek ubylo ve všech krajích kromě Prahy. Hranici 15 míst na 100 000 obyvatel by nyní splňovala kromě hlavního města jen Vysočina. Nad desítkou lůžek je Jihočeský a Moravskoslezský kraj, 14 jim má Jihomoravský kraj. Ve Středočeském kraji na 100 000 lidí připadá 1,4 izolačního lůžka, ve Zlínském 5,2, v Olomouckém 4,8 a v Karlovarském 6,8. Od roku 2007 je to v řadě regionů propad na čtvrtinu.

Podle SIL bylo rušení lůžek nekoncepční a kapacita je nyní nedostatečná. Vzniknout by měl soubor lůžek, která by se v případě potřeby vyčlenila jako izolační. Měla by být i v nemocnicích, v nichž infekční oddělení není. Ve větších nemocnicích by měl začít působit infektolog, doporučuje společnost.