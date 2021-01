Incident na Ruzyni: Přistávajícímu boeingu vjelo na dráhu jiné letadlo

K situaci došlo v úterý krátce po 22. hodině. Pilot stroje ATR 72-600F společnosti ASL Airlines Ireland (dříve Air Contractors) zajišťující dopravu pro firmu FedEx, který měl namířeno do Paříže, nerespektoval tzv. stop příčku a vjel na hlavní ranvej 06/24 právě ve chvíli, kdy se k ní blížil Boeing 737 společnosti ASL Airlines Belgium (dříve TNT) letící z Brna.

„Vzhledem k tomu nařídil řídící letového provozu letounu Boeing 737 letecké společnosti TNT, který se nacházel na finále přistání na tuto dráhu, aby provedl go around, tedy průlet,“ dodal Klíma.

Podle Klímy však i tak došlo k zachování dostatečných vzdáleností obou strojů, proto se „nejednalo o kritickou situaci, která by bezprostředně ohrozila bezpečnost“.

Z komunikace věže, kterou mají Novinky k dispozici, vyplývá, že ve chvíli, kdy boeing dostal povolení k přistání, dostal stroj ATR povolení najet k tzv. holding pointu neboli vyčkávacímu místu. To ale pilot zřejmě nerespektoval a vjel na dráhu. V takovém případě je nepřípustné, aby na ranvej přistával jakýkoliv jiný stroj, i kdyby ho teoreticky mohl přeletět. Pokud by pilot jakýkoliv provoz na dráze viděl, podle pravidel by automaticky provedl přelet sám i bez pokynu řídícího.