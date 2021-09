I třetí kolo testování školáků dopadlo dobře

„Samozřejmě s rodiči o opatřeních mluvíme. Nikdy bych si nedovolila něco doporučovat nebo radit. Nejsem lékař. Osobně však dělám vše pro to, abych možnost nákazy co nejvíc omezila a abych někoho neohrozila,“ řekla Renáta Šafářová. „V předchozích dvou termínech testování jsme měli jednoho pozitivně testovaného deváťáka,“ vysvětlil ředitel pouchovské ZŠ Jiří Otčenášek.

„Pozitivní byl první i druhý kontrolní antigenní test, následný PCR však už byl negativní. Dítě jsme poslali do karanténní místnosti a rodiče si pro něj přišli. Kdyby to bylo dnes, šla by do karantény celá třída, protože nyní byly děti v předchozích dvou dnech v blízkém kontaktu. Předtím to bylo na začátku školního roku a pak po volném víkendu,“ doplnil Otčenášek.