I přes svůj mladý věk ve svém oboru vynikají. Zlatý oříšek ocenil talentované děti

Zapálený astronom, který vzdělává ostatní, čtrnáctiletý multiinstrumentalista, jenž sbírá ocenění v Česku i v zahraničí, či naděje českého tenisu, pro kterou je tento sport vším. To je jen částečný výčet oceněných 23. ročníku soutěže Zlatý oříšek, která podporuje mladé talenty ve věku od 6 do 14 let v rozvoji jejich nadání.