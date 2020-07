Hygienici selhali, zlobí se rodiče dětí ze zrušeného tábora

„Mělo se to udělat trošku jinak. Když hygiena řekla, že děti mají jet domů, tak měla dát za jakých podmínek. Protože rodiče volají, jestli děti půjdou do karantény, jak s nimi mají naložit, ale to nikdo neřekl. Teď ty děti jedou domů, staví se po cestě na benzince, půjdou do McDonaldu a může se stát, že jsou pozitivní na covid,“ upozornil.