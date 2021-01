Hygiena se s potravinářskou inspekcí pře o kontroly hospod

Schvalování může provázet zajímavá debata, proti změně jsou totiž ostře hygienici a ministerstvo zdravotnictví. V současné době pandemie považují vyjmutí části zdravotního dozoru za nebezpečné a nekoncepční. Oponenti naopak argumentují, že hygienikům by se tak uvolnily ruce na trasování nakažených.

V současnosti ze 45 tisíc provozoven společného stravování typu restaurací nebo občerstvení kontroluje asi 30 tisíc SZPI a 15 tisíc KHS. Neveřejné školní nebo závodní jídelny kontroluje jen KHS. Tak to funguje od roku 2015, kdy SZPI začala kontrolovat hospody.

Do jedné hospody tak chodí SZPI a do druhé hygiena, při dělení prý hrají roli i věci typu blízkostí sídla úřadu od kontrolované provozovny. Rozdělení není úplně striktní, v některých případech SZPI a hygiena spolupracují, většinou to ale takto funguje. Kontroly přitom nejsou úplně srovnatelné.