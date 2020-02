Hydrolog: Podzemní vody? Není z čeho brát

Porovnání deficitu vody v tocích v průběhu ledna není úplně vypovídající. V lednu mohou být velmi malé průtoky z důvodu mrazů nebo výskytu výhradně sněhových srážek, kdy voda neodtéká. Nebo může jít o pokračování sucha z léta. Mnohem významnější je kombinace sucha na podzemních vodách a nedostatku sněhu. Znamená to, že zatím není k dispozici voda, která by mohla podzemí naplnit. Každopádně bychom po suchu z předchozích let v zimě potřebovali určitě srážky vyšší, než je dlouhodobý normál.