Hrušky týden po tornádu znovu ožívají

Před týdnem ve čtvrtek večer začaly chodit první zprávy o těžko uvěřitelném úderu tornáda. To srovnalo se zemí části Hrušek, Moravské Nové Vsi, přehnalo se přes Mikulčice, Lužice, Hodonín a zmizelo za Pánovem. Ačkoli týden se může zdát jako krátká doba, opak je pravdou.

Když jsem minulý čtvrtek do Hrušek krátce před půlnocí dorazil, jako bych se přenesl do jiného světa. Pouze měsíc osvětloval opuštěné ulice zasypané troskami všeho druhu, od aut přes sloupy, dráty vedení až po kusy nábytku či ošacení.

To vše bylo lemováno ztichlou řadou domů, v nichž řádění větru nevydrželo ani jedno okno a kde jen místy zůstala střešní konstrukce. Fasády byly omlácené, takže vypadaly jako po válečném konfliktu. Venku postávaly jen osamělé hloučky lidí, kteří postupně odcházeli pryč strávit noc v evakuačním centru či u příbuzných.

Tu noc se mi podařilo promluvit s několika místními. Stáli před domy a nevěřícně hleděli na to, co ještě před několika hodinami bylo výstavními domy vyšperkované vinařské vesnice. U jednoho z domů postával starší muž a odhodlaně popisoval plány na obnovu domu. „To zvládneme,“ loučil se se mnou.

Stropy nadzvedl při tornádu přetlak, štíty střech to vycuclo, líčí statik

Tornádo jim poničilo třetinu střechy, do domu zateklo, zničená je fasáda i zahrada. „Hlavně že barák nemá žádné trhliny. Dneska tu máme vojáky, dávají dolů tašky. Pak bude nové laťování, fólie, izolace a v neděli budeme mít novou střechu. A půjdeme k sousedům stavět krovy a pomáhat dál, co jen bude potřeba,“ nastínil muž plány.

Na domě půjdou dolů všechny tašky, protože tento typ krytiny se už nevyrábí a nelze jej doobjednat. Ale nepřijdou nazmar. „Dali jsme to na Facebook a pro tašky si přijede nějaký pán z Břeclavi. Má sice červenou a my hnědou, ale asi se mu nechce kvůli pár taškám dělat celá střecha. A takhle to tady teď funguje,“ usmál se muž.