Hrozit pokutou je šokující, strhali poslanci „výzvu“ SÚKL Právu

„Zcela jistě o reklamu nešlo. Novináři píšou o tom, co pokládají za užitečné. Hrozit za to pokutami mi připadá za čarou. To by si polovina státních orgánů zasloužila za poslední rok zavřít, až by zčernaly,“ řekl Právu Benda.

Expert: SÚKL by soud prohrál

„SÚKL místo toho, aby vrhl všechny síly do zajištění léků proti covidu po vzoru jiných vyspělých zemí, tak perzekuuje ty, kteří se snaží naopak o těchto lécích mluvit a otevřít diskusi,“ řekl Právu předseda SPD Tomio Okamura.

„V tomto jsem na vaší straně. Za jinými zeměmi má ČR zpoždění a SÚKL naopak diskusi o lécích brzdí. Jeho reakce je opravdu neadekvátní,“ dodal. Poslanec KDU-ČSL a lékař Vít Kaňkovský reagoval pro Právo slovy: „SÚKL má ze zákona povinnost takový podnět prošetřit, ale považuji to za nešťastné. Pozornost k ivermektinu byla vyvolaná i zájmem veřejnosti.“

„Když jsem si výzvu SÚKL přečetl, byl jsem v šoku. Dnes se přece bavíme o tom, že vedle očkování je potřeba nasa­zovat a vyvíjet léky na zmírnění průběhu covidu-19. Je to zpravodajské pokrytí situace a informování lidí,“ řekl

Právu poslanec ANO Patrik Nacher.

Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová odkázala na to, že resort zdravotnictví se dlouho zdráhal stanovit pravidla, která by zjednodušila přístup pacientů k ivermektinu. „Ministerstvo zdravotnictví by si především mělo zamést před vlastním prahem,“ řekl Právu.

Podobný názor má odborník na zdravotnické právo a kandidát na ministra zdravotnictví za piráty Ondřej Dostál. „Pokud média reportují o tom, co říkají lékaři, nespadá to pod reklamu. Zákon o regulaci reklamy definuje reklamu jako něco, co podporuje spotřebu prodeje, to zde neplatí,“ míní Dostál, podle nějž by SÚKL případný soudní spor musel prohrát.

Ivermektin je neregistrovaný lék dostupný pouze na předpis, není ve volném prodeji. Dostaly ho však už stovky pacientů v desítkách nemocnic, případně u praktiků, kteří si jej však před sérií článků v Právu mohli vyžádat u distributora pouze v rámci mimořádného dovozu.