Hrozí zánik desítek železničních tratí

Ten by umožnil provozovatelům tratí, jako je především Správa železnic, žádat o tzv. konzervaci trati v případě, kdy po ní neprojede více než 300 osobních vlaků a jedenáct nákladních za rok. S návrhem nesouhlasí většina krajů. Rušení provozu by se dotklo zejména sezonních spojů.

Prakticky by šlo o přerušení provozu na takové trati, aniž by byla oficiálně zrušena. Provozovatel by se potom nemusel starat o běžnou údržbu, jako je například odklízení sněhu během zimního období, ale stále by třeba nebylo možné stavět v těsné blízkosti dráhy stavby, které by znemožňovaly obnovení provozu.