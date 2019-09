Hřib popřel snahu o kontrolu Prahy 5

Hřib prý, jak v médiích uvedl nový místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold ( ODS ), před hlasováním o Mazurovi hrozil na jednání kontrolou. Ve čtvrtek to na magistrátu za závažné označil šéf koaličního klubu Spojených sil pro Prahu a TOP 09 Jiří Pospíšil .

Jan Wolf (Spojené síly pro Prahu, KDU-ČSL) dokonce Hřibovi hrozil, že koaliční klub bude o věci hlasovat s opozicí, ač to koaliční smlouva zapovídá. Pro opoziční ANO a ODS se údajná Hřibova výhrůžka v Praze 5 stala vhodným námětem pro kritiku. „Nepatří to do úst primátora. Kontrola probíhá na základě zjištěných aktů, podnětů. Taková intervence od primátora není vůbec na místě,“ řekl šéf pražské ODS Tomáš Portlík. Na nezvyklé kontroly si stěžoval místostarosta Prahy 15 Václav Bílek (ANO).