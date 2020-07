Hřib je zkopírovaný Babiš. Za úspěchy může on, neúspěchy hází na jiné, zní z pražské ODS

Pane předsedo, jak se díváte na návrh Prahy sobě na zdražení MHD v Praze o 365 korun ročně?

Je potřeba to upřesnit. Návrh Prahy sobě byl konzultován s panem primátorem Hřibem a ten za něj nese plnou zodpovědnost i přesto, že se z něj teď snaží vyvléct. Říkali jsme, že si umíme takovou debatu představit, ale musí přijít debata o tom, že DPP sníží své provozní výdaje, zamyslí se nad jednotlivými spoji. Ať klidně lidem platí taxík, ale je zbytečné, aby tam zajížděl autobus. Abychom to jako opozice byli schopní podpořit, musím vidět debatu o úsporách. Chceme, aby začali u sebe.

Požadujete tedy snížení provozních výdajů jak celého magistrátu, tak DPP.

Ano, protože ve chvíli, kdy přijde nějaká ekonomická krize ještě složitějšího rázu, tak se město nebude schopné ekonomicky přizpůsobit.

Pokud by byla debata a koalice by přišla s navrženými úsporami a vy jste měli podpořit zvýšení na 365 korun za rok, uděláte to jako ODS?

Nehodlám se o tom vůbec bavit. Naopak se budu ptát, proč jste nezlevnili toto, proč máte 11 poradců, proč jste nesnížili náklady na TSK, proč stěhujete TSK na Prahu 7 k soukromému investorovi, kde jsou úspory, proč připravujete navíc zdražení modrých zón. Na to se budu ptát a nebudeme jako klub ODS hlasovat pro jakékoliv zdražení jízdného. Pokud to primátor opravdu myslí vážně, musí osekat náklady na své poradce nebo ať si je platí z něčeho jiného. Když nebudou schopní začít tam, tak je těžko uvěřitelné, že to mohou zdražovat Pražanům.

Takže by se se nemělo zdražovat vůbec?

Ne tak určitě, je to cesta správným směrem, ale lidi nás volí proto, abychom nejdříve slevili u sebe a pak osekávali peníze jim.

Mluvil jste o tom, že se primátor snaží vyvléct ze zodpovědnosti. On často ale argumentuje tím, že mají rozdělené gesce, to podle vás není správně?

Když se ho ptám na zastupitelstvu, tak říká, že rozpočet má na starosti Vyhnánek, dopravu Scheinherr, ale za chod Prahy i za vizi a její naplňování nese primárně zodpovědnost primátor.

Takže se podle vás vymlouvá na své náměstky? V tom by s vámi asi nesouhlasil.

Jasně. Za úspěchy může on, ale jakmile je neúspěch, tak už to hází na další. Sám sobě vyčítám, že jako opoziční zastupitel nejsem schopný pedagogicky zrcadlo Hřiba ukázat. Další věcí je jeho PR prezentace. Jasně přejmenování ulice Borise Němcova byl geniální plán, roušky z Číny taky dobrý. Mám ale podezření, že to nedělá pro žádné přesvědčení, ale že je to mazaná chytrácká politika, bohužel zkopírovaný Babiš v bledě modrém. Já na to zírám a mám dva roky na to, abych s tím něco udělal.

Opravdu to vnímáte tak, že Hřib je zkopírovaný Babiš?