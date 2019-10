Hrad odmítl informovat o platech úředníků i uhradit pokutu. Zaplatil stát

Ministerstvo se poté rozhodlo, že úhradu nebude požadovat. Odůvodnilo to tím, že neví, kdo je konkrétní viník a zda vůbec nějak pochybil. Mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík uvedl, že hradní úředníci právní předpisy neporušili, protože šlo o jejich právní názor. „Právní názor nelze ztotožnit se zaviněným porušením právních povinností,” dodal.

S tím nesouhlasí Maděrova advokátka Petra Bielinová. Poukázala mimo jiné na to, že nakonec informaci Hrad poskytl pár dní před jednáním soudu, který by mu to podle ní nařídil. Kancelář si musela být chybného postupu vědoma, soudí.