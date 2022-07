Hrad dostal pokutu za nakládání s utajovanými dokumenty

Podle správního řízení, které úřad vedl, zaměstnanec nezaznamenal do manipulační knihy dokument týkající se setkání s bývalou čínskou velvyslankyní v Česku Ma Kche-čchin. Uvedl to ve čtvrtek Radiožurnál, kterému to v žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím potvrdil bezpečnostní úřad.