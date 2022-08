Hráči hazardu se sami hlásí na černý rejstřík

Lidé zapsaní v rejstříku nemohou hrát hazardní hry v kasinech či hernách, resp. je provozovatel nesmí vpustit do herního prostoru a nesmí jim ani umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto. Zákaz se týká i kurzových sázek, dále pak všech hazardních her, pokud jsou provozovány po internetu. Nevztahuje se naopak třeba na tombolu na zábavě nebo na stírací losy.

Zájemce o dobrovolný zápis do registru registrují i neziskové organizace. Jedním z nich byl i třiadvacetiletý Adam. „Během práce v cizině jej zastihla pandemie covidu a on tam uvázl v bytě. Nevěděl, co se bude dít a kdy se dostane domů. Začal hrát online hry, nabral si půjčky. Obrátil se na neziskovku pro lidi se závislostmi a dobrovolně se zaregistroval do rejstříku osob vyloučených z hazardních her,“ popsala Právu insolvenční poradkyně Člověka v tísni Vendula Kroupová.