Hotely nabízejí tisíce pokojů pro pacienty

„V současnosti máme zhruba tři tisíce pokojů, které lze velmi rychle zprovoznit. Jsme schopni to číslo ještě navýšit,“ řekl Právu prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

Podle šéfa zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) je zhruba 800 pacientů s jinými chorobami než koronavirus, kteří zůstávají hospitalizováni ze sociálních důvodů, tzn., že se z různých ohledů nemohou ještě vrátit domů nebo např. do domova pro seniory. Jejich přesun do hotelů by nemocnicím ulehčilo.