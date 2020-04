Hoteliéři se zlobí: máme zavřeno, ale koncesionářské poplatky platit musíme

Přitom je to z logického hlediska absurdní poplatek zrovna v této době. „Nejsou to malé peníze. Musíme platit za službu, kterou máme zakázáno využívat,“ zlobí se podnikatelka z Prahy, která si nepřála být jmenována s tím, že pro její penzion to dělá okolo 10 tisíc korun za čtvrtletí.

Sama prý kontaktovala Ministerstvo kultury, které ji odbylo s tím, že poplatky jsou dány zákonem, tudíž se platit musí.

„Můj návrh by byl ponechat hotelům tyto prostředky a výpadek příjmů z poplatků pro TV a ČRo pokryt ze státního rozpočtu. Je to sice mizivá pomoc, ale aspoň by tu byl zachován minimální princip spravedlnosti,“ navrhuje podnikatelka.

Změna zákona

Novinky kontaktovaly Ministerstvo kultury, které o zrušení plateb vůbec neuvažuje. „Vyžadovalo by to změnu zákona, která by mohla ohrozit financování veřejnoprávních medií. Doporučíme, aby Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo hotely a penziony jinou formou,“ řekla mluvčí Ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Ne vždy se navíc jedná o zanedbatelnou položku v nákladech na provoz ubytovacích zařízení. Pro výkonnou ředitelku dvou hotelů v centru Prahy Helenu Valtrovou představují tyto poplatky velkou finanční zátěž.

„Žádali jsme alespoň o odklad plateb koncesionářských poplatků, potřebujeme snížit náklady. Jako všichni samozřejmě. Ale podpora státu bohužel není adekvátní. Musíme platit dál, nechtějí nám dát ani odklad, nic. U nás je to zhruba okolo padesáti tisíc korun na oba hotely čtvrtletně, což není zanedbatelná částka,“ svěřila Novinkám Valtrová, která má na starosti The Emblem Hotel a Old Town Square Hotel přímo na Staroměstském náměstí.

Hotely by se podle vládního plánu na uvolňování protipandemických opatření měly otevřít 25. května. Nicméně Valtrová přemýšlí, že neotevře, protože hotely v centru Prahy z drtivé většiny využívají zahraniční turisté. „Pokud se neotevřou hranice, nepřijedou turisté, nemá pro mě cenu otevírat. Vytápěla bych prázdný hotel,“ vysvětlila s tím, že ztráty hoteliérů jsou opravdu obrovské.