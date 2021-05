Hostinští nechtějí hosty kontrolovat

Testy a potvrzení jsou přitom podmínkou i u jiných poskytovatelů služeb od kadeřnictví po masážní salony a počítá se s nimi i v hotelech, jež se otevřou později. Podle vlády a epidemiologů jsou testy klíčové pro to, aby se všichni chránili, epidemie zůstala pod kontrolou a nemuselo se znovu zavírat.

K tomu, aby si zákazník dal na zahrádce pivo, postačí jakýkoliv druh testu včetně domácích samotestů, jež jsou k dostání v supermarketech, drogeriích i na internetu, a to už od 46 Kč za kus. Vykázat se lze i potvrzením o testu z odběrového centra či práce. Testy v centrech jsou zdarma vždy po třech dnech, firmy a úřady testují s přispěním státu povinně jednou týdně.

Hostinští ale poukazují i na to, že na kontroly nemají ani právo. „Můžeme se hostů zeptat, jestli nejsou nakažení, ale nemůžeme po nich chtít, aby to dokladovali. To je postavené na hlavu. Nejsem kontrolní orgán a nejsem kompetentní k tomu, chtít po někom údaje,“ řekl Vladimír Böhm, který před časem předal své ženě provoz Dennis Hopper Baru v Karlových Varech-Rybářích.

Otevření se už nemůže dočkat i provozovatel Restaurace U Berňáku v Olomouci Tomáš Korčák. „Už bylo na čase. Nakoupil jsem zásoby, teď sháním personál. Někteří, co tady dělali, odešli, potřebuji dva lidi,“ řekl Právu. Ani on si nedovede kontrolování hostů představit. „Asi budu stát u dveří a osobně všechny kontrolovat,“ prohlásil ironicky. „Ale vážně. To přece nejde, to nemohu po lidech chtít,“ dodal.

Výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová soudí, že kontroly hospodským nařídit nejde. „Podle legislativy nemají hostinští právo po hostech vyžadovat specifický doklad pro vstup do provozovny,“ prohlásila.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR si nechala zpracovat několik posudků. „Právní podklady bohužel nejsou v závěrech úplně jednotné,“ řekl Právu člen představenstva Luboš Kastner.

Podle Ferencové by zdravotnictví mělo jednoznačně určit povinnosti pro zákazníky a případné oprávnění pro provozovatele, tak aby bylo jasné, kdo za co odpovídá a kdo je co oprávněný vyžadovat nebo dokládat.

Svaz žádá, aby ministerstvo definovalo, jestli jsou hosté povinni vstoupit do provozovny jen s platným osvědčením o očkování nebo s testem či zda provozovatelé nesmějí připustit, aby se lidé bez provedených testů na zahrádkách a v provozovnách zdržovali.

V mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví z pondělí stojí, že provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky, neumožní vstup na zahrádku.

To, že kontrolu testu či očkování bude mít na starosti hostinský, je podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) jasné, protože restauraci řídí. Věří, že se lidé dohodnou.

„Hostinský určitě nemůže udělit žádné sankce, to znamená, že by toho hosta vyhodil. Ale může na něj působit tak, že ho třeba neobslouží,“ prohlásil Arenberger.

Zástupci gastronomie se ve středu odpoledne sešli s hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou. „Na naši výzvu reagovala, pochopila problém a dospěli jsme ke kompromisu,“ řekl pak ČTK Kastner.