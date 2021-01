Hon na čarodějnice i zbytečný krok. Rada VZP bude řešit Kabátkovo očkování

„Je to snaha mediálními kauzami zakrýt nedostatky v celém systému očkování,“ komentoval Běhounek zprávy o tom, kdo se nechal přednostně očkovat. Podle něho by se měl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) soustředit spíše na to, aby zajistil dostatek materiálu potřebného k očkování. Blatný ve čtvrtek ráno Kabátka vyzval, aby ze situace vyvodil důsledky.