Hodiny posuneme o 60 minut dopředu

Konec změny času plánovala Evropská unie po referendu už v roce 2019. Jednotlivé členské státy se ale nedokázaly dohodnout, který z časů by měl platit trvale – tedy jestli letní, nebo zimní. Konec střídání tak byl posunut až na loňský rok. Do toho ale přišel koronavirus, a tak byla otázka trvalé změny odsunuta na neurčito.

Česká vláda nicméně vloni v září schválila nařízení o tom, že letní čas se bude střídat se zimním dalších pět let, tedy až do roku 2026.

Letní čas budeme v roce 2023 používat od 26. března do 29. října, v roce 2024 od 31. března do 27. října, v roce 2025 od 30. března do 26. října a v roce 2026 od 29. března do 25. října. Poté vejde v platnost již pouze standardní středoevropský čas a přetáčení hodin bude konec.