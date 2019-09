Hoch měl platit soudní náklady za spor rodičů, zastal se ho Ústavní soud

Ve stížnosti syn namítal, že peníze byly poslány v době majetkového vypořádání jeho rodičů a nebylo jasné, za co vlastně jsou. Upozornil, že v době řízení mu bylo 15 let, a přesto mu soudy nařídily, aby svému otci platil.

Senát ÚS se soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem upozornil, že v podstatě sporu, tedy výživném, nenašel u soudů chybu. Jinak tomu ale bylo u rozhodnutí, aby hoch platil náklady řízení. „Zvláštní okolnosti zde spočívají v tom, že to byl v prvé řadě otec, který neoznačil řádně a nezaměnitelně účel platby, navíc dle okresního soudu svá tvrzení neustále měnil podle toho, co vyšlo v řízení najevo. Byl to tedy on, kdo zavinil nařízení exekuce i nutnost vedení řízení o její zastavení,“ upozornil Lichovník.