Hledají se náhradníci k očkování

Kdo přijede do třiceti minut od zavolání, dostane vakcínu. Doposud se to daří a česká pracoviště hlásí: „Zatím jsme nic nevyhodili.“

„V tuto chvíli doočkováváme druhé dávky. Během dne nám lidé volají a ruší termíny očkování z většinou medicínských důvodů. Začínají se objevovat i jiné nemoci než covid: virózy, teploty, virové infekce a angíny. Přemýšleli jsme, jak zajistit to, abychom nemuseli zbylé vakcíny vyhazovat. Dosud jsme to nemuseli udělat ani jednou,“ řekla Právu Markéta Šenkýřová, mluvčí IKEM.

„Dříve jsme očkovali příslušníky Integrovaného záchranného systému a vždy, když nám vakcíny přebývaly, volali jsme na dispečink a ti, kteří měli zájem, rychle přijeli. V tomto oboru už jsou ale všichni naočkovaní, a tak jsme začali přes sociální sítě vyzývat zájemce z okolí, kteří mají možnost se na výzvu do třiceti minut dostavit. Tak to dělali například v Izraeli,“ vysvětlila mluvčí s tím, že zájemci se zapíšou na seznam náhradníků a i druhý termín dostanou v IKEM.

Interní seznam náhradníků mají i ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. „Většinou jsou to buď přímo naši zaměstnanci, nebo jejich příbuzní, kteří jsou již zaregistrovaní, ale řada na ně přijde až za nějakou dobu,“ řekla Právu Dana Lipovská, mluvčí FNUSA, s tím, že to, že by člověk nepřišel, aniž by to dopředu ohlásil, se stává minimálně.