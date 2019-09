Hlavní slovo o Kosovu má vláda, ne Zeman, shodují se politici

„Český stát uznává Kosovo a má s ním diplomatické styky. To je realita, kterou mají všichni ústavní činitelé respektovat. Pokud chce prezident Zeman tuto situaci změnit, měl by vyvolat jednání na domácí politické scéně. Postupovat tímto způsobem není správné,“ napsal Novinkám šéf ODS Petr Fiala.

Byť by se to panu prezidentovi asi líbilo, nežijeme v prezidentském systému

„Za zahraniční politiku je stále odpovědná vláda. Byť by se to panu prezidentovi asi líbilo, nežijeme v prezidentském systému. Pokud nějaká země mění svá zásadní rozhodnutí na poli zahraniční politiky, mělo by to být na základě objektivně změněných skutečností. A takovou skutečností opravdu nejsou slova pana Zemana,“ řekl Novinkám šéf hnutí STAN a člen sněmovního zahraničního výboru Vít Rakušan.