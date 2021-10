Herec Pavel Liška se omluvil za Bohemia Energy

„Už to je přes týden, co mi došel mail z Bohemia Energy, že končí s podnikáním (pár minut, než jsem se to dozvěděl z médií). Vůbec jsem tomu nerozuměl, až po nějaký chvíli jsem pochopil, že je to opravdu realita,” napsal 49letý herec ve svém vyjádření.

Liška, který figuroval v sérii televizních spotů, uvedl, že byl asi před čtyřmi lety kontaktován reklamní agenturou.

Podle svých slov se snaží ke spoluprácím stavět zodpovědně, po kauze, kdy téměř milion zákazníků přišlo o dodavatele energií, ale uznává několik pochybení společnosti.

„Část prů*eru vidím prostě v riskování BE a nevytvoření si záloh do budoucna, i pro tak nepředpokládatelné globální zvýšení cen energií, jako se teď právě stalo. Rozumím tomu, že k obchodu risk asi někdy patří, že tím pádem díky tomu pak i my jejich podnikáním nakupujeme elektřinu o to levněji, ale přese vše mi přijde zásadní, aby následky toho, když se to nepovede, nesl pouze a jenom ten kdo riskuje,” uvedl herec.

„Dneska už víme, že se to celý hodně moc nepovedlo. Ovlivní to spousty lidem život. Sám patřím k tomu miliónu zákazníků BE, kteří jim důvěřovali a využívali jejich služeb. Já ale ještě s tím cejchem navíc, že jsem účinkoval v oněch spotech. Přestože stojím mimo BE, vím že spoustě lidem jednoduše zůstávám s nimi spojený a souvisím s jejich průserem. A tak to zklamání, zlobu, naštvanost... nemilost... cítí i vůči nám s Markem (herec Marek Daniel, který ve spotech také účinkoval - pozn. red). S tím už nic nenaděláme. Je mi to moc líto a všem, kdo cítí takové příkoří se tímto omlouvám,” sdílí Liška.