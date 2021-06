Hejtman: Řešili jsme záchranu životů, teď začneme sčítat škody

Bohužel je opravdu pět mrtvých. Co vím, tak v nemocnici v Břeclavi ošetřili přes 70 lidí a v Hodoníně přes 80. V obou nemocnicích je do deseti vážně raněných.

Řešíme, jak to koncepčně nastavit. Doteď měli hasiči plné ruce práce se zachraňováním životů, teď bychom mohli začít řešit majetek. Dáváme si na to víkend, protože třeba až do dnešního rána jsme nevěděli, že vlastně dvě celé obce bude potřeba znovu elektrifikovat. Ale jen na krajském majetku škody půjdou do stovek milionů korun, a to je přitom jen malý zlomek.