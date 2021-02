Hejtman Kuba: Očkování praktiky by teď přineslo zmatky

Ze všeho nejdřív je nutné sjednotit registrační systém očkování a lékařské softwary. „Teď to není propojitelné, lidé jsou už nahlášení na očkovací centra, musí se to celé vymyslet a nechvátat na to, že to musí být zítra,“ řekl Právu předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).