Havlíček: Zrušení antigenních testů budeme možná kompenzovat

Poté, co se přestanou pro vstup na kulturní a sportovní akce nebo do restaurací uznávat antigenní testy a samotesty, je ve hře opětovné zavedení některých kompenzačních programů pro podnikatele. V neděli to řekl ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO) v Otázkách Václava Moravce v České televizi.