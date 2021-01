Havlíček: Ve volbách chci kandidovat za ANO

Sedíte ve vládě hned na dvou židlích, k tomu jste vicepremiérem, ale z voleb jste nevzešel, premiér Babiš vás nominoval přímo. Volby jsou v říjnu. Budete kandidovat?

Je to pravděpodobná varianta. Musíme to ještě finálně domluvit s hnutím ANO. V tuto chvíli ale vše spěje k tomu, že budu kandidovat za ANO. Myslím si, že člověk nemůže v této situaci utíkat z boje. Do politiky jsem šel jako člověk, který byl 30 let v byznysu, jako ekonomicky zabezpečený a nezávislý člověk.

Nepřišel jsem do politiky, abych na tom vydělal, ale přišel jsem pomoci. Situace se v několika posledních měsících zásadním způsobem změnila a nedovedu si představit, že bych jako člověk, který je ve vládě poměrně viditelný, z toho v této chvíli utekl a nešel si nechat vystavit vysvědčení od voličů. Považoval bych to za velkou zbabělost.

A podáte i přihlášku do ANO?

Není to na stole. V rámci ANO to není o stranické knížce ani o zásluhách, ani o počtu společně vypitých sudů piva, ale o výkonnosti. Tím se liší od ostatních partají. To mi vyhovuje.

Zdá se, že se vláda nebo spíš premiér zdráhají vypsat soutěž na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Bude ten tendr vypsaný ještě letos?

Myslím, že ano.

Vy jste řekl, že varianta samostatné účasti Ruska a Číny už je ze hry a preferujete možnost jejich zapojení v rámci konsorcia s nějakou firmou z Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Obrátila se na vás v této věci ruská nebo čínská strana?

Neobrátily a ani nemohou. Tendr řídí ČEZ.

Mluvilo se o tom, že čím více účastníků soutěže, tím lepší cena. Nehrozí teď její navýšení?

Stále považuji variantu s pěti uchazeči z ekonomického hlediska za nejlepší možnou. Je zcela jednoznačné, že čím více kandidátů bude, tím dosáhneme lepší ceny a bude lepší předpoklad levnějšího výkupu a elektřiny. Mám perfektní rozbor všech cen všech potenciálních dodavatelů za poslední léta ve srovnatelném projektu, tedy v rámci bloku 1200 MW a parametrů, které požadujeme. Je tam až pětinásobný rozdíl v cenové nabídce s ohledem na to, o jaký projekt se jednalo. Je zcela zjevné, že čím větší je konkurence v tendru, tím více se daří dosáhnout lepších cen.

Na druhou stranu jsem realista. Pokud vidím, že z bezpečnostního úhlu je na tom politická neshoda, snažím se hledat kompromisní řešení, které ve finále udrží dobrou cenu elektřiny a současně bude odpovídat bezpečnostním a technologickým požadavkům.

Myslíte, že varianta s konsorciem je politicky průchozí tak, aby se s tendrem nemuselo čekat až po volbách?

Je to rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu. My máme zájem, aby se začalo stavět co nejdříve, abychom dodrželi harmonogram, který zatím od půlky roku 2019 perfektně držíme. Není to ale rozhodnutí jen technologického a ekonomického charakteru. Toto je vysoká politika a vzhledem k tomu, že se jedná o projekt, který bude pokračovat i pro další a další vlády, měl by na něm být alespoň elementární soulad parlamentních stran.

Chceme si s panem premiérem Babišem vyslechnout všechny šéfy politických stran. Paradoxně někdy ti šéfové mají jiný názor, než mají jejich odborní zástupci v komisi pro jádro. Na základě toho rozhodneme.

Řídíte také ministerstvo dopravy. Jak je to se stavbou dálnic? Skončí letos modernizace D1?

Určitě ano. Pokud kdokoli dnes sleduje, co se odehrává na českých dálnicích a silnicích, tak i ti, kteří nám nepřejí, musí vidět, že se staví, jako se historicky nikdy nestavělo. Dáváme do toho nejvíce zdrojů. Když jsem loni na jaře přebíral resort dopravy, plán pro loňský rok byl 83 miliard korun. Skončili jsme na 121 miliardách a pro letošní rok plánujeme 128 mi­liard, je to tedy rozdíl skoro o 50 procent.

D1 dotáhneme

Na D1 pracovalo v létě tisíc lidí. Nikdy dříve tam tolik lidí nebylo. Rekonstruované úseky si hlídáme takřka na denní bázi, kdyby tam byl jakýkoli problém. Jsem v kontaktu se všemi šéfy stavebních firem. D1 dotáhneme.

Taky se chystá první PPP projekt, tedy stavba ve spolupráci státu a soukromých firem, které pak budou úsek 25 let spravovat. Jde o 32 km D4 mezi Příbramí a Pískem.

Spustit klíčový PPP projekt bylo dalším úkolem, který jsem přebíral v rámci resortu dopravy. Mám ohromnou radost, že se to podařilo. Jsme teď v situaci, kdy jsme vysoutěžili koncesionáře. Je to velmi validní konsorcium stavební firmy, bank a dalších aktérů. (Jedná se o francouzské sdružení DIVia, tvořené skupinami Vinci a Meridiam Investments.) Toto konsorcium dělá takové projekty po Evropě, žádný jim zatím nezkolaboval. Důležité je, že byla v rámci výběrového řízení konkurence, a i díky tomu se podařilo dosáhnout ceny, která překvapila i kritiky (16,55 miliardy Kč).

Pokud vezmeme faktor času, protože to budeme platit 25 let, a připočteme k tomu faktor rizika, které by bylo na investorovi, třeba Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tak z toho vyplývá, že se to podařilo vysoutěžit za lepší cenu, než kdybychom to dělali sami a platili napřímo. Šetří to státní rozpočet, ŘSD si může alokovat kapacity na stávající projekty a současně se nám zrychlí cesta do Českých Budějovic. Má to teď velkou šanci projít Sněmovnou. Protože my to musíme, byť jen jedním čtením, protlačit Sněmovnou.

Je to druhá střela v rámci PPP projektu v ČR a rovnou říkám, že třetí už nebude. Ten první před 20 lety nevyšel, ale tentokrát je to perfektně připravené. Tým na ministerstvu odvedl obrovskou práci, považuji to za jeden z největších úspěchů resortu dopravy vůbec.

Zůstane jen u jednoho PPP?

Pokud se to podaří, stane se to inspirací i pro další projekty, už připravujeme projekt na D35 z Ostrova do Mohelnice. Z hlediska koncese pak do údržby může být zařazen i nyní stavěný úsek Opatovice–Časy–Ostrov nebo i existující úsek Mohelnice–Olomouc. To musíme spočítat ve studii.

Máme nový rok. Dal jste si nějaké předsevzetí?

Jedu v takovém tempu, že si nestačím předsevzetí dávat. Navíc nejsem moc na to, že si musím dávat předsevzetí zrovna na Nový rok. Cílů je obrovské množství, ať už na resortu průmyslu v oblasti energetiky, jádra, teplárenství, dekarbonizace, tak v oblasti dopravy, kde jsou klíčové úseky dálnic, železnic. Nebo činnosti spojené s dohledem nad investicemi. To jsou obrovské výzvy, které chci v tomto roce zvládnout. Do toho je obrovská agenda covidu. Ministerstvo průmyslu a obchodu se stalo centrálním úřadem pro komunikaci s podnikateli, ale i pro programy pro podnikatele.