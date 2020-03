Havlíček: Na odhady vývoje ekonomiky je brzy

Zda to bude stačit a hlavně o kolik ekonomika letos reálně poklesne, se však teprve uvidí. „Zatím to jsou vše naprosto předčasné prognózy, pracujeme s mnoha scénáři, ale na seriózní odhady je brzy,“ sdělil k očekávanému propadu HDP Havlíček.

„Nezáleží jen na tom, jak to zvládneme v ČR, ale v celé Evropě, USA a jak rychle se vzpamatuje Čína,“ dodal.

Obří sekeru do státní kasy zatne série vládních opatření, která mají postiženým firmám, zaměstnancům i živnostníkům přihrát miliardy, aby ekonomika nezkolabovala. Většina ekonomů je vítá a věří, že budou účinná. Zároveň zdůrazňují, že je nyní hlavní udržet hladké dodávky energií, potravin a základní služby státu.

Stát kvůli šíření koronaviru proplatí zaměstnavatelům výdaje na náhrady mezd a platů pracovníků v nařízené karanténě. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít. Vedle toho vláda bude zásobovat firmy bezúročnými půjčkami a rodinám prodlouží na dobu uzavření škol ošetřovné. To navíc bude dočasně i na děti mladší 13 let. Zákonná hranice je 10 let.