Havlíček: Firmám a živnostníkům pošleme peníze i v květnu

Vláda rozhodla o postupném otevírání obchodů v několika vlnách. Na jakém základě byly podniky zařazeny do jednotlivých vln?

Je třeba říci, že rozhodující slovo má vždy epidemiolog. My jsme se zaprvé dívali do okolních zemí, protože ČR, Rakousko a Dánsko jsou první země, které začínají uvolňovat, a je to dáno i tím, že tyto země jsou v boji s koronavirem nejdál. Hlavní úhel pohledu byl od epidemiologů, tak aby to byly prodejny, kde se to dá zvládnout.

Harmonogram je dán tím, že jsme čekali, jak dopadnou Velikonoce. První masivnější vlna přijde 27. dubna, kdy se otevřou prodejny do 200 metrů čtverečních. Současně jsme se koukali na potřebu trhu s ohledem na HDP, a proto jsme umožnili otevřít autobazary, které s ohledem na nakažení nejsou toxické a současně pomůžou těm, kteří potřebují vyměnit auto.

Respektovali jsme malé firmy a živnostníky, protože ti jsou dnes už na absolutní hraně. Ať už jde o řemeslníky, farmáře, malé rodinné firmy, které mají obchůdky v malých městech a podobně. Snažili jsme se, aby tato skupina, na kterou to dopadá velmi zle, měla možnost se nadechnout.

Zahrádky restaurací by se měly otevřít za šest týdnů a až o 14 dní později vnitřní prostory hospod. Nemůže být tak dlouhá doba pro ně likvidační?

Velmi dobře si uvědomujeme, že nejen pro restaurace, ale třeba i kadeřnice to je problém. Musíme si uvědomit, že toto nestanovují pouze ekonomové. Mohu říci, že můj požadavek na jejich otevření byl trochu rychlejší, epidemiologové mě brzdili. Musíme si říci, na koho budeme sázet. Buď na profesní svazy a spolky, kterým rozumím a chápu jejich požadavky, anebo epidemiology, kteří tady za poslední čtyři týdny odvedli úžasnou práci.

Díky zdravotně ekonomickým opatřením, která jsme jako celý národ udělali, tak jsme se dostali do pozice, v níž jsme. A tu nám dnes závidí celý svět. My to nechceme ztratit. Stále sázíme na kartu epidemiologů, že to ještě nějakou dobu vydržíme, i když vím, že to hrozně bolí, ale tím rychleji se z toho dostaneme.

Budeme se snažit všem firmám, které budou otevírat v pozdějších termínech, vytvořit ještě další systém podpory. Není možné, abychom nad nimi mávli rukou. Budeme hledat další formy podpory, ať už v kurzarbeitu, možná v nájemném a v dalších kompenzacích. Stále ještě věříme tomu, že se to začne vyvíjet o něco lépe, a kdyby tomu tak bylo, máme možnosti posunout jejich otevření dopředu.

Někteří provozovatelé si stěžují, že se otevřely hobbymarkety, kde se setkává velké množství lidí, ale třeba malý penzion musí zůstat zavřený...

Vždycky bude bohužel někdo naštvaný. Musíme si uvědomit, že polovina ekonomiky byla pořád otevřená, ať už se jedná třeba o hypermarkety nebo supermarkety. Nebylo to spravedlivé a my si to uvědomujeme. Někteří specializovaní prodejci papíru, elektra nebo oděvů skřípali zuby, protože věděli, že se to zboží prodává v hypermarketech a nemůže se prodávat u nich. Nikdy to neuděláte stoprocentně spravedlivě.

Otevření hobbymarketů jsme umožnili ze dvou důvodů. Zaprvé jich je 137 v celé republice, zatímco otevřeno bylo 60 tisíc obchodů, z nichž část byly hypermarkety, které jsou s ohledem na šíření nákazy daleko horší. Jsou dvakrát odizolované, zatímco hobbymarkety jsou přístupné z ulice. Navíc hobbymarkety byly už dříve otevřené pro živnostníky.

Druhá věc byla, že jsme se snažili před svátky udržet lidi doma a umožnit jim nakoupit třeba věci na zahradu. Byl to trochu i praktický krok a myslím, že to ve finále lidé ocenili a doma kutili. Pak už jsme řekli, že půjdeme přes menší obchody jako v Rakousku, kde mimo jiné ve stejný okamžik spustili rovněž hobbymarkety a obchody do 400 metrů čtverečních.

Podnikatelům se do konce dubna vyplácí 25 tisíc korun. Mohou s dalšími penězi počítat i ti, kteří nebudou moci podnikat po konci dubna?

Jasně jsme řekli, že pokud budou pokračovat restrikce, tak to musíme těm dotčeným firmám kompenzovat.

Uvolňování opatření je podmíněno tím, že bude epidemie pod kontrolou. Můžete říct, co to konkrétně znamená?

Výkopem byl takzvaný reprodukční faktor, který se rovnal jedné. To bylo minulou středu. Někteří kritici říkají, že jsme měli opatření uvolnit už před třemi týdny, to by ale nebylo nic jiného než systém promořování. To je asi největší hloupost, jakou jsem za několik posledních let slyšel. Můžeme to dělat ve chvíli, kdy vidíme, že se něco změnilo. Změnilo se to ve chvíli, kdy se reprodukční faktor rovnal jedné. Pan ministr zdravotnictví Vojtěch vystoupil minulou středu a řekl, že se jeví, že to zvládáme, že začínáme koronavirus, když to řeknu sportovně, porážet a že můžeme začít připravovat první uvolňovací opatření. Spustili jsme je v nejbližším možném termínu.

Budeme sledovat počty nakažených, kde má pan náměstek ministra zdravotnictví Prymula hladinu 400 denně, a současně, a to je důležité, i počet vážně nemocných, kteří leží na jednotce intenzivní péče. A v tomto ohledu jsme na tom poměrně dobře.