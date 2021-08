Do řek na Ústecku unikla neznámá látka, zasahují tam hasiči

„V Děčíně, tam nám něco přitéká kanalizační sítí, takže se hledá zdroj, je to ropná látka. Na Lounsku tam bylo i Povodí Ohře, my jsme je vozili po řece. Byly to drobné skvrny, měli jsme podezření, že by to mohl být i postřik z polí, ale odborníci z Povodí Ohře to vyloučili," řekl Rudolf a dodal, že šlo lehký olejový film.