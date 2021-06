Hasiči z Hrušek pomáhali v sousední obci po bouři, za pár dnů k nim vtrhlo tornádo

Dolní Bojanovice zasáhla silná bouře minulé pondělí. Zaplavila domy, sklepy, ničila úrodu. Potoky vody valící se ulicemi braly auta, kroupy likvidovaly úrodu místních zemědělců i vinařů. Mezi jinými tam pomáhali i hasiči z Hrušek.

„V pondělí jsme byli na výjezdu v Bojanovicích, které to spláchlo. Byli jsme tam i v úterý, ve středu jsme měli volno. Ve čtvrtek večer jsme v hasičárně chystali auto, když to sem přišlo. Začalo se mračit, přišly malé kroupy, potom velké, no a pak už to začalo hučet a všechno lítalo. Trosky byly všude,“ popsal Právu jeden z místních dobrovolných hasičů, který ve středu pracoval na domě své rodiny stojícím na nejpostiženější ulici.

V Hruškách se i ve středu usilovně pracovalo. Foto: Petr Kozelka, Právo

„Byli jsme oblečení v hasičském, sebrali jsme se a utíkali domů. Když jsme zjistili, že máme rodiny v pořádku, tak jsme se pustili do uklízení trosek, aby se uvolnila aspoň silnice. Pak se evakuovali lidi z postižených domů, obcházeli jsme jednotlivé baráky. No a druhý den ráno začalo odklízení trosek. A to trvá doteď,“ vyprávěl hasič před domem, kterému chyběl celý krov.

„Od začátku pomáhají známí, rodina, hasiči, vojáci. V neděli mají dojet lidi, materiál a dělala by se střecha, do 48 hodin by měla dojet krytina. Okna mám zatím jen zaměřená, potom nás čeká ještě oprava fasády a dalších věcí,“ vypočetl muž.

Sám byl podle svých slov překvapen, jak rychle se od vyklízení trosek dostal k objednávání materiálu na obnovu domu. „Když jsem to v pátek ráno viděl, vůbec jsem nečekal, že ve středu už budu řešit tyhle věci,“ dodal a vrátil se k přenášení latí z velkého balíku stojícího před domem.