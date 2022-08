Hasiči v Českém Švýcarsku prolévali ložiska, která odhalily drony

Náročné je podle něj zejména likvidovat doutnající místa na Křídelní stěně. „Tam překopáváme terén a prolíváme ho vodou z vodních vaků, co hasiči nosí na zádech. Jde to hodně pomalu, protože tam nosíme přes kilometr vodu na zádech, není tam možné natáhnout hadicové vedení,“ uvedl mluvčí hasičů. Dopoledne pomáhaly prolévat terén také vrtulníky ze sousedního Německa. „Tam stále v Saském Švýcarsku hasí,“ dodal Rudolf.

Právě kvůli zatím neukončenému zásahu na německé straně zůstává uzavřený hraniční přechod v Hřensku, přestože silnice 62 do Hřenska je od soboty průjezdná. Dál do Německa směrem na Bad Schandau ale motoristé neprojedou, silnici blokuje těžká technika hasičů. „Hraniční přechod do Německa zůstává zavřený, na německé straně dohašují, uzavřená je i cesta po Labi,“ řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Zavřený podle ní zůstane přechod nejméně do pondělí.